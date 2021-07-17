https://news.day.az/world/1362523.html Восемь человек ранены при стрельбе в Вашингтоне - ВИДЕО
Восемь человек ранены при стрельбе в Вашингтоне - ВИДЕО
Восемь человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранены как минимум 8 человек, в том числе несовершеннолетние.
По предварительным данным, также есть жертвы.
Как видно на кадрах с места, сейчас там работает полиция. Территория оцеплена.
Другие подробности произошедшего выясняются.
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