Восемь человек ранены при стрельбе в Вашингтоне

Восемь человек пострадали при стрельбе в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранены как минимум 8 человек, в том числе несовершеннолетние.

По предварительным данным, также есть жертвы.

Как видно на кадрах с места, сейчас там работает полиция. Территория оцеплена.

Другие подробности произошедшего выясняются.