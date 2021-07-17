В России столкнулись два поезда

Два человека погибли и еще двое пострадали после лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



"По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли", - говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.