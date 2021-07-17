https://news.day.az/world/1362547.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 175 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 175 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 175 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86 966.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 15 139 человек, общее число инфицированных достигло 3 501 079.
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