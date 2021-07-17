https://news.day.az/world/1362553.html В Китае при обрушении на стройке погибли восемь человек
В Китае при обрушении на стройке погибли восемь человек
В результате обрушения строящегося здания в китайской провинции Фуцзянь погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает Global Times в субботу, 17 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Уточняется, что четыре человека скончались по пути в больницу, еще четверо умерли, уже будучи в медицинском учреждении.
Других подробностей происшествия не сообщается.
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