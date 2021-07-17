Хакер похитил идентификационные данные жертв обрушения дома во Флориде

Неизвестный похитил идентификационные данные нескольких человек, погибших в результате обрушения многоквартирного дома во Флориде. Об этом в пятницу сообщает телеканал News channel 9, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт, наличие данных жертв облегчает для хакера доступ к принадлежавшим им финансовым счетам. Он добавил, что полицейские ведут поиски злоумышленника. Семьям погибших рекомендовано заблокировать банковские карты, которые тем принадлежали.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. Причины инцидента устанавливаются. По последним данным, жертвами стали 97 человек. По словам президента США Джо Байдена, возможной причиной обрушения 12-этажного дома могло стать глобальное потепление.