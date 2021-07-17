Гренландия прекращает разведку нефти

В Гренландии правительство приостановило стратегию по разведке нефти. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 16 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Власти больше не будут выдавать лицензий на разведку нефти, отказавшись от 50-летних усилий стать нефтедобывающим регионом.

Разведка нефти в Гренландии началась в 1970-х годах. В ней участвовали компании Shell, Chevron, ExxonMobil и Eni, но большинство бурений заканчивались безрезультатно.

Теперь же министр природных ресурсов Гренландии Наая Натаниельсен заявила, что правительство "считает, что экологические последствия разведки и добычи нефти слишком велики".

Отчет Геологической службы США, представленный в 2007 году, гласил, что под землей на северо-востоке Гренландии потенциально содержится до 31,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. При этом интерес к разведке нефти в Гренландии снизился за последнее десятилетие из-за нестабильности цен на нефть, а также рисков и более высоких затрат на работу в арктических водах. Экономический анализ показал, что любое развитие принесет либо низкий доход, либо убытки.

"Это решение, в котором климатические соображения, экологические соображения и экономический здравый смысл идут нога в ногу", - подытожила Натаниельсен.