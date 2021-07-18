США произвели первую обновленную термоядерную боеголовку W88

Национальное управление ядерной безопасности Минэнерго США заявило о первой произведенной модернизированной термоядерной боеголовке W88, предназначенной для баллистических ракет UGM-133A Trident II (D5), запускаемых с атомных подводных лодок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Drive.

Изделие, получившее название W88 Alteration 370 (Alt 370), было создано 1 июля. От предыдущих модификаций W88 оно отличается, в частности, обновлением системы инициации заряда и добавлением разъема громоотвода.

Работы по модернизации оружия начались 11 лет назад и должны завершиться в 2026 году. Стоимость соответствующей программы составляет 2,8 миллиарда долларов.