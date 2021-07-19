В Германии заявили о возможности заражения допингом через рукопожатие

Немецкий телеканал ARD выпустил фильм, в котором рассказывается о возможном заражении спортсменов допингом через кожу во время тактильного контакта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Канал ссылается на институт судебной медицины при университетской больнице Кельна, который провел научный эксперимент. На кожу рук и шеи участников исследования наносили маленькие дозы запрещенных веществ, вследствие чего, на протяжении двух недель допинг-тесты людей показывали положительный результат.

ARD считает, что возможность передачи стероидов тактильным путем доказывает, что спортсменов могут специально снабжать допингом через, к примеру, рукопожатие для намеренной дисквалификации конкурентов.

WADA прокомментировала фильм немецкого телеканала, заявив, что не будет считать возможным заражение допингом через тактильный контакт до тех пор, пока это не будет подтверждено публикациями в научных журналах.