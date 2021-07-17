Один человек погиб во время акций протеста в иранской провинции Хузестан из-за проблем с водоснабжением.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Шадган Умид Сабрипур,.

По его словам, в ходе акции протеста, прошедшей прошлой ночью, молодой человек скончался от пулевого ранения.

Отметим, уже несколько дней в некоторых районах провинции Хузестан проходят акции протеста из-за проблем с водоснабжением.