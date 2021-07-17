https://news.day.az/world/1362566.html Акции протеста в Иране, есть погибший
Акции протеста в Иране, есть погибший
Один человек погиб во время акций протеста в иранской провинции Хузестан из-за проблем с водоснабжением.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Шадган Умид Сабрипур,.
По его словам, в ходе акции протеста, прошедшей прошлой ночью, молодой человек скончался от пулевого ранения.
Отметим, уже несколько дней в некоторых районах провинции Хузестан проходят акции протеста из-за проблем с водоснабжением.
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