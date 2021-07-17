В Индии девять человек погибли, пытаясь достать подростка из колодца

В индийском штате Мадхья-Прадеш несколько человек погибли в результате обрушения колодца.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители пытались спасти свалившегося в колодец 13-летнего подростка. По словам свидетелей происшествия, в момент обрушения на месте находилось около 40 человек.

К полуночи спасателям удалось вытащить 20 человек. По состоянию на 16 июля тела девяти погибших были обнаружены и подняты наверх. Ещё четыре человека, в том числе упавший подросток, числятся пропавшими без вести.

В настоящий момент поисковые операции продолжаются.

Глава штата Мадхья-Прадеш заявил, что близкие погибших получат выплаты в размере 500 000 рупий (около 6 700 долларов). Всем пострадавшим выплатят компенсацию в размере 50 000 рупий (около 670 долларов). Премьер-министр страны Нарендра Моди на странице в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.