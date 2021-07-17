Страны ОПЕК+ обсуждают проведение министерской встречи в воскресенье, 18 июля, так как основные разногласия между союзниками уже улажены, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК, передает Day.Az.

"Встреча с высокой вероятностью состоится завтра. Мы сейчас ждем официального подтверждения", - сказал один из собеседников ТАСС. Другой подтвердил, что обсуждается именно 18 июля.

Отвечая на вопрос, улажены ли основные вопросы, которые ранее мешали министрам завершить консультации договоренностями, собеседник ТАСС сказал, что их еще нужно обсудить с другими участниками соглашения. "Но в целом - да", - ответил он.

Другой высокопоставленный делегат подтвердил ТАСС, что улажены именно разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ, но не стал раскрывать подробностей.

По словам собеседников, повестка ближайшей встречи ОПЕК + будет включать обсуждение уровней добычи нефти до конца этого года, а также вопрос о продлении сделки ОПЕК+ до конца 2022 года.