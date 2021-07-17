https://news.day.az/world/1362713.html Коронавирус в Великобритании - статистика за сегодня
Коронавирус в Великобритании - статистика за сегодня
В Великобритании за последние сутки выявлено 54 674 случая инфицирования коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Sky News", об этом сообщил Департамент здравоохранения страны.
За последние сутки от коронавируса умер 41 человек, общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 152 856 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре