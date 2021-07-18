https://news.day.az/world/1362742.html Олимпийский комитет Южной Кореи запретил употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы
Олимпийский комитет Южной Кореи запретил употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы
Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Официальный представитель южнокорейского олимпийского комитета сообщил, что он предупредил спортсменов о нежелательности употреблять пищу, которая может содержать ингредиенты из Фукусимы, из-за "риска радиоактивного загрязнения", хотя оргкомитет Олимпиады и показал результаты тестов, которые свидетельствуют о безопасности продуктов из Фукусимы.
В 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, вызванная мощным землетрясением и разрушительным цунами.
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