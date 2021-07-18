В Португалии отменили более 200 авиарейсов

Забастовка сотрудников аэропортов в Португалии вынудила отменить более 200 рейсов за прошедшие сутки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .

Сообщается, что только в Лиссабоне было отменено не менее 166 рейсов. Профсоюзы также призвали к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.