https://news.day.az/world/1362746.html В Португалии отменили более 200 авиарейсов - из-за забастовок
В Португалии отменили более 200 авиарейсов - из-за забастовок
Забастовка сотрудников аэропортов в Португалии вынудила отменить более 200 рейсов за прошедшие сутки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .
Сообщается, что только в Лиссабоне было отменено не менее 166 рейсов. Профсоюзы также призвали к забастовкам в аэропортах Порту, Фару, Фуншала и Порто-Санто.
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