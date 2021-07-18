https://news.day.az/world/1362749.html Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину
Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину
Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вернулась на родину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Моиз встречал в аэропорту премьер-министр карибской республики Клод Жозеф. На фотографиях, размещенных на портале, видно, что на женщину надет бронежилет, ее рука перевязана.
Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Впоследствии она была эвакуирована в больницу в США для оказания медпомощи.
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