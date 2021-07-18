Десятки посетителей аквапарка в Техасе пострадали из-за утечки химикатов

Не менее 34 посетителей аквапарка в окрестностях Хьюстона (штат Техас) столкнулись с последствиями утечки химикатов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили местные власти.

По данным, пострадавшие испытывают "незначительное раздражение кожи и/или органов дыхания". Также местные власти заявили, что все посетители прошли процедуру обеззараживания, но не уточнили, в чем она состояла.

В качестве меры предосторожности аквапарк был закрыт до конца дня, говорится в заявлении администрации.