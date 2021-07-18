https://news.day.az/world/1362760.html Ливни привели к локальным подтоплениям в Австрии
Ливни привели к локальным подтоплениям в Австрии
Обильные дожди с грозами привели в субботу к локальным подтоплениям в населенных пунктах во многих регионах Австрии. Об этом сообщила Австрийская служба по предупреждению стихийных бедствий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ливни, из-за которых вышла из берегов река, вызвало наводнение в центре города Халлайн в федеральной земле Зальцбург. Сообщения о подтоплениях поступают из некоторых регионов востока Австрии.
Жертв и разрушений в настоящее время нет.
Предупреждение о возможной угрозе наводнений действует для многих районов страны. Дожди и грозы не прекращаются в Австрии целый день.
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