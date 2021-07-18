Камала Харрис не пройдет карантин после выявления COVID-19 у встречавшихся с ней

Вице-президент США Камала Харрис и сотрудники ее аппарата во время встречи не вступали в тесный контакт с законодателями из штата Техас, у которых был позднее выявлен коронавирус нового типа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении старшего советника и пресс-секретаря вице-президента Симоны Сандерс.

"Вице-президент 13 июля встретилась с представителями законодательной власти штата Техас, приехавшими в Вашингтон. Сегодня нам сообщили, что двое делегатов получили положительный результат тестов на коронавирус, - отметила Сандерс. - Учитывая сроки этих тестов, было определено, что вице-президент и ее персонал, присутствовавший на встрече, не подверглись риску заражения, поскольку не вступали в тесный контакт со сдавшими положительный тест, поэтому им не надо сдавать тест или уходить на карантин".

"Вице-президент и ее сотрудники прошли полный курс вакцинации", - говорится в тексте.