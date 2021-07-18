ЮНИСЕФ доставил в Украину первые 2 млн доз американской вакцины Moderna

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину первую партию вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna в объеме более 2 млн доз. Об этом фонд сообщил в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Детский фонд ООН доставил в Украину 2 000 040 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX", - отмечается в сообщении.

Планируется, что этой партией вакцины будут прививать коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации. "Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации", - заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, призвав сограждан не медлить и вакцинироваться. Министр также сообщил в Facebook, что доставка вакцины в регионы начнется 18 июля, до среды она будет в каждой области.

В ЮНИСЕФ отметили, что, хотя в Украине появляется больше вакцин, охват вакцинацией против COVID-19 еще недостаточен для того, чтобы люди могли отказаться от соблюдения физической дистанции и ношения масок.