Популярность Макрона снизилась после ужесточения карантинных мер

Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche и опубликованного ею в воскресенье. Эти меры включают обязательную вакцинацию медперсонала, расширение использования санитарных пропусков, без которых теперь доступ в кинотеатры, на концерты, в кафе и рестораны, в музеи и супермаркеты будет невозможен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Недовольство молодежи в отношении лидера страны усилилось на 13 процентных пунктов (п. п.) и находится в группе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет на уровне в 51%. Действия Макрона, который, в частности, выступает за увольнение с работы невакцинировавшихся, осуждают 68% людей в возрастной группе от 25 до 34 лет и 66% респондентов в группе от 35 до 49 лет - в обоих случаях отмечен рост недовольства на 7 п. п. При этом весьма заметно выражено неприятие мер в среде ремесленников и работников торговли - оно увеличилось на 15 п. п. и составляет 70%. В кругах владельцев фирм и предприятий число недовольных увеличилось на 13 п. п. (67%), тогда как у средних слоев населения, в частности служащих, рост показателя составил 11 п. п. (68%), в среде рабочих недовольство возросло на 8 п. п. (74%).

В политическом плане наиболее негативно оценивают меры Макрона сторонники крайне левых и крайне правых партий - "Неподчинившейся Франции" (усиление показателя на 21 п. п.) и "Национального объединения" (6 п. п.).