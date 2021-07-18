В России бушуют лесные пожары

Сильные лесные пожары продолжают бушевать в ряде регионов России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, наиболее сложная ситуация складывается в Якутии, где они охватили площадь в 750 тысяч гектаров.

Густой дым накрыл около 50 населенных пунктов, в том числе Якутск. Закрыт аэропорт, ограничено движение судов по реке Лена.

К борьбе со стихией подключилась авиация Министерства обороны России. Накануне самолеты и вертолеты военного ведомства сбросили на очаги возгораний более 360 тонн воды.

В тушении огня задействованы тысячи людей, но пока ситуацию переломить не удается - за сутки площадь пожаров, по данным МЧС, увеличилась более чем на 100 тысяч гектаров.