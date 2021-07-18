Более 2000 человек пытаются потушить лесной пожар в США

В Орегоне более 2000 человек борются с масштабным лесным пожаром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по их словам, с огнём удалось справиться чуть больше чем на 20%. Сейчас площадь возгорания превышает 1100 квадратных километров.

Уничтожены десятки построек в небольших населённых пунктах. Борьбе с огнём очень мешает сильный ветер. Из-за него пламя распространяется со скоростью 7 км в сутки.