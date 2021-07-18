https://news.day.az/world/1362829.html Более 2000 человек пытаются потушить лесной пожар в США - ВИДЕО
Более 2000 человек пытаются потушить лесной пожар в США - ВИДЕО
В Орегоне более 2000 человек борются с масштабным лесным пожаром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по их словам, с огнём удалось справиться чуть больше чем на 20%. Сейчас площадь возгорания превышает 1100 квадратных километров.
Уничтожены десятки построек в небольших населённых пунктах. Борьбе с огнём очень мешает сильный ветер. Из-за него пламя распространяется со скоростью 7 км в сутки.
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