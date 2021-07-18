700 человек эвакуировали после прорыва дамбы в Германии

700 человек были эвакуированы после прорыва дамбы в городе Вассенберг, который расположен на границе Германии и Нидерландов.

"Германия должна разработать план по мерам от наводнения. И нужно это сделать быстрее обычного. Все проходит очень медленно, а потом не работает на 100% или работает несвоевременно. Мы говорили об обновлении дамбы с 2011 года. Но никакие шаги не предпринимались", - поделился в беседе с РЕН-ТВ заместитель мэра города Вассенберг Вилли Бердариус, передает Day.Az.

В зоне затопления оказались популярные туристические маршруты. Германо-бельгийский заповедник находится в зоне дамб и плотин, все они бесконтрольно переполняются. Обычно там тишь и гладь, но сейчас мощные потоки топят дома отдыха. Туристы, которые останавливаются в этом кемпинге, терпят стихийное бедствие. Там есть и местные жители, дома которых оказались в воде. Сами строения совсем непрочные, стоят не на надежном фундаменте. В итоге раньше дома были с видом на реку, а сейчас практически под водой. Люди говорят, что живут как на "водяной бочке". Постоянная угроза внезапных наводнений из-за бесконтрольного наполнения плотины. Вот сегодня, например, ждали эвакуации.

"Здесь все было в воде, все террасы, невозможно было зайти! Я бы предположила, недостаточно быстро среагировали, стали контролировать шлюзы слишком поздно. Надо было реагировать раньше и выпускать воду. Непогода не сегодня же появилиась, говорили же о приходе аномалии. А что наверху? Правительство, городская администрация не отреагировали своевременно, этого можно было избежать", - поделилась Керстин, жительница кемпинга.

Напомним, из-за мощных ливней в Германии вышли из берегов реки Ар и Мозель, а также несколько небольших притоков. Некоторые города оказались заблокированы. Около 200 тысяч человек остались без света.

Согласно последним данным, жертвами сильнейших наводнений в ФРГ стали уже 156 человек. 16 июля Минобороны ввело режим военной катастрофы. Отмечалось, что порядка 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. В борьбе с последствиями стихии участвуют более 850 немецких военных. Из-за стихии было остановлено железнодорожное сообщение между Германией и Чехией на участке Дрезден - Прага.