Сильные ливни обрушили здания в Мумбаи - много погибших

По меньшей мере 15 человек стали жертвами непогоды в индийском Мумбаи за минувшие сутки.

В результате обильных дождей из-за оползней там обрушилось сразу несколько зданий, сообщает телеканал ND TV со ссылкой на данные местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Несколько человек числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала сильный оползень сошел в районе Чембур, также сообщается об обрушениях домов в других районах мегаполиса. Известно, что спасателям удалось вытащить из-под завалов живыми 15 человек в районах Бхарат Нагар и Чембур, а также еще 9 человек в районе Сурья Нагар. Спасательная операция на месте обрушений продолжается.

По прогнозу синоптиков, в Мумбаи с 20:00 субботы до 02:00 воскресенья было зафиксировано 156,94 мм осадков. Ливни привели к подтоплениям и наводнению в районах города, которые расположены в низине.