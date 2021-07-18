Американцы сбежали с матча по бейсболу из-за стрельбы возле стадиона

В американском Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу во время национальных игр по бейсболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным PT News, в Национальном парке вблизи стадиона наблюдается большое количество полиции.

В сети появились кадры, на которых можно заметить бегущих с трибун людей, которые выбегают со стадиона и бросаются врассыпную в попытке укрыться от чего-то.

Предварительно установлено, что звуки выстрелов прозвучали в непосредственной близости от стадиона, где в это время проходила игра.

"Департамент столичной полиции реагирует на стрельбу, при которой в двух человек стреляли за пределами Национального парка", - указано в сообщении американских правоохранителей в Twitter.

Информации о пострадавших не поступало. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Бейсбольный клуб "Вашингтон Нэшионалс" сообщил, что из-за инцидента было прервано соревнование.