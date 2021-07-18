Мощный взрыв прогремел на заводе по сборке авто в Мексике

В мексиканской районе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа на заводе по сборке автомобилей прогремели взрывы, после которых начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на заводе BRP Plant II, передает Foro TV.

На кадрах, которые распространяет мексиканское телевидение, можно заметить, что в небо над объектом поднимаются густые клубы черного дыма. Взрыв на складе канадско-американского предприятия прогремел в районе 14 часов дня по местному времени. Известно, что на заводе, где собирают внедорожники, сначала были слышны несколько хлопков, а затем помещение охватило пламя.

В тушении огня задействованы местные пожарные, а также специалисты из пожарной службы аэропорта, который располагается неподалеку. Движение вблизи завода перекрыто. С территории завода эвакуировали порядка двух тысяч рабочих. Также попросили на время покинуть свои дома и местных жителей, которые проживают вблизи полыхающего объекта.

В результате инцидента никто не пострадал.