Число пострадавших при утечке химикатов в аквапарке США выросло до 60 - ВИДЕО
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки химикатов в аквапарке в американском штате Техас.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей, в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован 3-летний малыш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в парке водных развлечений Hurricane's Splashtown в окрестностях Хьюстона. Первоначально поступала информация о 20 пострадавших.
В офисе маршала округа Харрис сообщили, что пострадавшие получили "незначительное раздражение кожи и/или органов дыхания". Трехлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, в больницу за помощью также обратились 25 человек.
После случившегося аквапарк был закрыт. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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