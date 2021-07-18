Число пострадавших при утечке химикатов в аквапарке США выросло до 60

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки химикатов в аквапарке в американском штате Техас.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные местных властей, в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован 3-летний малыш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в парке водных развлечений Hurricane's Splashtown в окрестностях Хьюстона. Первоначально поступала информация о 20 пострадавших.

В офисе маршала округа Харрис сообщили, что пострадавшие получили "незначительное раздражение кожи и/или органов дыхания". Трехлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, в больницу за помощью также обратились 25 человек.

После случившегося аквапарк был закрыт. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.