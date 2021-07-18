Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку

Cтраны ОПЕК+ будут наращивать добычу до полного восстановления, оценят ситуацию в декабре 2021 года, говорится в коммюнике ОПЕК. Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 1 сентября, cтраны ОПЕК+ продолжат встречаться ежемесячно, уточняется в коммюнике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее источник, участвующий в переговорах, сообщил ТАСС, что министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом основной параметр сделки - базовый уровень отсечки - для некоторых стран поменяется.

По его словам, для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 11,5 млн б/ с. Для ОАЭ он будет повышен с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака - на 150 тыс. б/с.

Уровень отсечки - это параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Например, раньше у Ирака был базовый уровень добычи 4,653 млн б/с, теперь он составит 4,803 млн б/с. У Кувейта было 2,809 млн б/с, теперь - 2,959 млн б/ с. Таким образом эти страны теперь смогут добывать большие объемы нефти в рамках соглашения.