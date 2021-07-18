Из-за сильных ливней в Пекине отменено более 370 рейсов

Сильнейшая в этом году серия затяжных ливней обрушилась в последние двое суток на Пекин. Согласно данным электронных табло двух аэропортов столицы Китая, за последние 24 часа из-за дождя отменены более 370 рейсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Международный аэропорт Шоуду из-за непогоды отменил 186 рейсов, еще почти 130 самолетов вылетели или были приняты воздушной гаванью с опозданием. Другой аэропорт Пекина - Дасин - также был вынужден отменить 187 рейсов, еще около 120 были задержаны или отложены.