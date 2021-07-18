Премьер Британии и глава Минфина уйдут на карантин после возмущений о привилегиях

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Минфина Риши Сунак самоизолируются после контакта с министром здравоохранения Саджилом Джавидом, у которого выявили коронавирус. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джонсон будет работать дистанционно, как и Сунак.

Ранее сообщалось, что британский премьер и глава Минфина Риши Сунак не будут соблюдать режим самоизоляции, несмотря на то, что контактировали с заразившимся министром. В рамках пилотного проекта предполагалось, что они будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус и ходить на важные встречи на Даунинг-стрит. Такое решение вызвало возмущение у граждан. После чего Сунак написал в Twitter, что не будет принимать участие в данном проекте из-за того, что ковидные правила должны быть одинаковыми для всех.