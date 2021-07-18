https://news.day.az/world/1362895.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано иранской провинции Фарс в воскресенье.
Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Эпицентр находился в 21 километре от города Бушир, подземные толчки зафиксированы на глубине 11 километров.
Информации о разрушениях и погибших нет.
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