https://news.day.az/world/1362912.html Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31
Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает федеральный кризисный центр.
Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".
В то же время бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.
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