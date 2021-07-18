Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает федеральный кризисный центр.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".

В то же время бельгийские СМИ сообщают, что обнаружены тела уже 35 человек.