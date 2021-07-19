Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

Двухдневные переговоры между делегацией из ведущих афганских политиков в Дохе, которую возглавил председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла, и представителями движения "Талибан" завершились. По итогам встречи было выпущено совместное заявление, фрагменты из которого приводит афганский телеканал TOLO News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне. Однако, как отмечает телеканал, в заявлении ничего не говорилось о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране.

Также делегаты согласились защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, оказывающими гуманитарную помощь Афганистану.