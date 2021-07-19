Китайские ученые доказали природное возникновение COVID-19

Китайские и британские ученые в своем исследовании доказали природное, а не рукотворное возникновение COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Global Times.

По информации издания, 21 китайский и один британский ученый, работающий в Китае, опубликовали статью, демонстрирующую, почему новый коронавирус мог возникнуть только в природе и не мог быть создан руками человека.

Так, один из авторов исследования Чун-И отметил, что по сравнению с вирусом SARS-CoV 2003 года коронавирус SARS-CoV-2 очень хорошо адаптирован к человеческим популяциям, и изменение его адаптивности от животного-хозяина к человеку должно было оказаться еще более значительным.

Такой сдвиг в приспособляемости мог случиться лишь до начала нынешней пандемии коронавируса и с помощью пошагового выбора, считает ученый. Поэтому, согласно такой точке зрения, SARS-CoV-2 не мог развиться на рынке животных в большом городе и, что еще менее вероятно, в лаборатории.

В ходе исследования специалисты пришли к выводу, что вспышки COVID-19 вирусы были подвергнуты повторным взаимным инфекциям как у диких животных, так и у людей. В то же время в течение долгого времени в вирусах копятся мутации, которые смогли адаптироваться к человеку.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. В связи с этим ВОЗ планирует проверить лаборатории, около которых были первые случаи заражения COVID-19.