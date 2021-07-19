Заразившиеся в Олимпийской деревне в Токио контактировали с 21 человеком

Два спортсмена и еще один человек, связанный с проведением Олимпийских игр, заразившиеся коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио, контактировали по меньшей мере с 21 человеком. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Личные данные инфицированных не приводятся. Между тем 18 июля агентство Kyodo сообщило со ссылкой на источники, что заразившиеся являются членами сборной ЮАР по футболу.