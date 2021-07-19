https://news.day.az/world/1362954.html В Казахстане за сутки выявлено 5 317 случая заражения коронавирусом
В Казахстане за сутки выявлено 5 317 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 317 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 494 222 заболевших, из них скончались 4 997.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 431 956.
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