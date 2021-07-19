Нарушителей самоизоляции в Израиле привлекут к уголовной ответственности

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию больных коронавирусом, сознательно нарушающих режим самоизоляции, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Премьер-министр Нафтали Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил во время борьбы с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и других специалистов", - говорится в сообщении.

Премьер-министр постановил привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию "лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье".

"Наша цель состоит в том, чтобы установить разумные принципы контроля, наряду с решительным и действенным пресечением нарушений. Тот, кто нарушает ограничения, подвергает опасности свое здоровье и здоровье граждан Израиля. Мы не допустим этого", - сказал премьер-министр.

Кроме того, решено оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение времени между наложением на нарушителей штрафа и его фактическим взысканием.