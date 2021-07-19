https://news.day.az/world/1362959.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
По данным на утро 19 июля, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 191 229 700.
Как передает Day.Az, за весь период пандемии скончались 4 105 820 человек, выздоровели - 174 181 909.
По числу зараженных лидируют США (34 963 907), Индия (31 144 229), Бразилия (19 376 574), Россия (5 958 133) и Франция (5 867 730).
В Турции коронавирус выявлен у 5 529 719 человек, Иране - 3 523 263, Грузии - 387 481, Армении - 227 430.
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