Тысячи авиапассажиров не могут вылететь из Лиссабона

Тысячи пассажиров не могут вылететь из аэропорта Лиссабона из-за забастовки работников наземных служб. В выходные были отменены более шестисот рейсов, прибывающих и вылетающих из португальской столицы, а также городов Порту и Фару, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сотрудники технических служб, работающие в компании Groundforce, требуют погашения задолженности по зарплате и выплаты отпускных.

"Это довольно обидно, потому что я сдала тест на COVID вчера. Прошло уже почти 30 часов. У меня осталось 18 часов, чтобы добраться до Швеции, в Стокгольм, иначе тест станет недействительным, и мне придется его переделывать. А учитывая, сколько здесь людей, я вряд ли получу негативный результат", - беспокоится путешественница из Канады Мэделин Сотудэх.

"К счастью, я вакцинирован, как и моя девушка. Но нас всё равно беспокоит, что во времена коронавируса что-то такое происходит, эти забастовки. Я понимаю, в чём требования протестующих, но всё сложнее. Мы здесь как селедки в бочке", - говорит турист из Франции Людовик Ковальчук.

"Мы в регионе, где много заражений. Хочется задать вопрос: зачем они это делают? Люди здесь так близко друг к другу", - рассказала жительница Португалии Ирина Велкова.

Пассажирам приходится часами ждать своего рейса в аэропорту, часто не соблюдая правила социального дистанцирования. При этом Португалия сейчас - одна из наиболее затронутых пандемией коронавируса стран Европы. Там активно распространяется вариант "дельта". В субботу в Португалии зарегистрировали 3 677 случаев заражения COVID-19.