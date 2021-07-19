Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни.

Об этом в воскресенье вечером сообщила датская газета Berlingske, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Семья Вестергора сообщила изданию, что он умер после продолжительной болезни.