https://news.day.az/world/1362977.html Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда
Умер автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда
Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни.
Об этом в воскресенье вечером сообщила датская газета Berlingske, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Семья Вестергора сообщила изданию, что он умер после продолжительной болезни.
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