Легендарный поезд "Голубой берег" снова возит пассажиров

Поезд "Голубой берег" отправляется с железнодорожного вокзала Марселя и мчится над обрывом, откуда открывается вид на Средиземное море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, линию собирались закрыть в 2023 году, но, благодаря возросшему интересу к экологичному транспорту, этого не произошло.

Железную дорогу построили рабочие-иммигранты в конце XIX века.

"Линию строили несколько компаний. Они привлекали рабочих из Италии, Португалии, Испании и даже Северной Африки, в частности кабилов из Алжира", - говорит инструктор машинистов и основатель ассоциации "Голос Голубого берега" Эрик Баррон.

23 туннеля и 18 виадуков, проходящих над морем и скалами: стройка была большой и тяжелой. Обвалы, падения строительных лесов и камнепады унесли жизни многих рабочих.