В Германии продолжаются поиски выживших

Спасатели на западе Германии ищут пропавших без вести в результате удара стихии. В Эрфштадте - наиболее пострадавшем районе - уровень воды поднялся до рекордных отметок всего за 10-20 минут, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Выжившие рассказывают об увиденном: "Когда мы выбрались из машины и начали идти по дороге через мост, то поняли насколько высоко поднялась вода - вокруг нас плавали автомобили".

На этом участке дороги найдены уже свыше 70 транспортных средств, к счастью, они были пустые.

В районе стихийного бедствия перестала работать мобильная связь и дозвониться до родных и близких было невозможно. Затем многих считавшихся пропавшими без вести удалось обнаружить живыми.

"В какой-то момент я потерял свою жену. Ни у кого не было возможности позвонить. Мы не могли быть на связи, чтобы договориться о месте встречи, поэтому никто ничего не знал, и это было просто ужасно", - рассказывает житель Эрфштадта.

До сих пор ничего не известно о судьбе сотен людей в районе Арвайлер.

Масштабы ущерба еще только предстоит оценить. В среду министр финансов Олаф Щольц представит правительству план срочной помощи в размере 354 млн евро.

При этом к материальному урону придется добавить последствия для экологии, так как разгул стихии привел к разливу нефти в районе города Хюккесваген.