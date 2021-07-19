Ситуация с коронавирусом по всему миру стремительно ухудшается

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения к сентябрю этого года рекомендует вакцинировать от коронавируса не менее 10 процентов населения каждой страны. Требования ВОЗ особенно актуальны в связи с ростом случаев заражения COVID-19. Обстановка ухудшается, например, в американском Лос-Анжелесе. Власти округа вынуждены вновь требовать от всех жителей, включая тех, кто привился, носить маски в помещении, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В коридорах Королевской больницы английского Престона тревожные лица врачей. В "красной" зоне разворачивают дополнительные койки. Те, что есть, уже все заняты, а число пациентов только растет. Причем среди них все больше молодых.

"Подавляющее большинство людей, которые поступают к нам, сразу попадают в реанимацию. При обследовании выясняется, что они не делали ни одной прививки от коронавируса", - рассказывает врач Мохаммед Мунаввар.

Даррен Гаскелл как раз один из таких. Ему всего 28, раньше хвастался, что у него отменное здоровье. Теперь дышит через респиратор с кислородом и говорит с большим трудом.

"Я думал, что молод и смогу справиться. Думал, если заболею, это будет обычный грипп. Но это не так. Безумная болезнь", - говорит Даррен.

Сразу 50 тысяч заболевших за одни сутки. Такого в Великобритании не было более полугода, с 15 января. Несмотря на это, правительство Бориса Джонсона не отказывается от снятия последних ограничений. С 19 июля в королевстве отменят масочный режим и соблюдение социальной дистанции. А вот на другом берегу Ла-Манша, во Франции, наоборот, ужесточают - и меры, и контроль на границах.

Досмотр в парижском аэропорту Орли. Прилетевшие из Британии пассажиры, у которых нет прививки от COVID-19, обязаны провести неделю в режиме самоизоляции. Путешественникам из других стран пока достаточно предъявить результат ПЦР-теста.

Но даже тестирование и требование пройти карантин Всемирная организация здравоохранения сейчас рекомендует отменить там, где риск заражений незначителен. Как это сочетается со словами той же самой ВОЗ, которая только накануне объявила о начале третьей волны пандемии, неясно. Любопытна и еще одна смена риторики. Теперь в организации убеждены: версию об утечке COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане слишком рано сбросили со счетов.

"Это преждевременно - отказываться от теории, связанной с лабораторией. Я сам был лаборантом, я иммунолог, инциденты в лаборатории могут произойти. Это обычное дело. Мы просим Китай быть открытым для сотрудничества, особенно по поводу тех данных, которые мы запрашивали еще в первые дни пандемии", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Пекин отмалчиваться не стал. В Министерстве иностранных дел КНР призвали прекратить все попытки политизировать пандемию. Ответ адресовали, в первую очередь, США, где в поисках виновных неоднократно кивали в сторону Китая.

Между тем, ситуация в соседних с Поднебесной азиатских регионах остается крайне сложной. Индонезия бьет антирекорды четвертый день подряд. 56 тысяч заболевших за сутки. И это, судя по заявлениям властей, еще не предел.

"У нас сейчас развивается наихудший сценарий. И ситуация еще обострится. Мы ожидаем не менее 60 тысяч случаев в день", - министр морского судоходства Индонезии, глава координационного штаба по борьбе с COVID-19 на Яве и Бали Лухут Бинсар Панджаитан.

Вспышки коронавируса фиксируют на популярных у туристов островах Ява и Бали. Именно оттуда, как считают, идет самый тяжелый, индийский штамм "Дельта". А разносчиками становятся именно отдыхающие.

Хоть как-то ограничить веселье пытаются в Хорватии, где отпуск сейчас проводят 635 тысяч туристов. Это обычный вечер в курортном Дубровнике. В толпе - ни масок, ни перчаток, ни дистанции. А вот в Макарской ривьере по соседству до конца июля отменяют все концерты и массовые мероприятия.

Чтобы не получилось, как в Аргентине. Эта страна уже перешагнула порог в сто тысяч смертей от коронавируса. И теперь там дефицит не мест в больницах, а могил на кладбищах.