Беспорядки и грабежи оставили людей в ЮАР без еды

В ЮАР выстроились многокилометровые очереди за едой: беспорядки и грабежи привели к перебоям с поставками продуктов в торговые сети, передает Day.Az со ссылкой на канал "Россия 24".

К тому же, спасаясь от мародеров, многие торговые центры попросту закрылись. С топливом в стране сейчас тоже проблемы: очереди образовались и на подъездах к заправочным станциям. При этом погромы и разграбления складов с провиантом продолжаются. И все чаще свои "трофеи" налетчики с гордостью выкладывают в социальные сети. На днях это помогло полиции обнаружить крупный схрон награбленного - от мебели до сантехники.

По последним данным, в беспорядках, которые вспыхнули в ЮАР из-за ареста бывшего лидера страны Джейкоба Зумы, погибли более 200 человек. По самым скромным подсчетам, общий урон экономике превышает 350 миллионов долларов. Президент Сирил Рамафоса заявил что ЮАР столкнулась с самой сильной вспышкой насилия за всю историю государства.