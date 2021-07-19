На Европу обрушились самые мощные за последнее столетие дожди и привели к сильнейшему наводнению, которое сейчас захватывает все новые территории. Самый тяжелый удар приняла на себя Германия. Там уже более полутора сотен погибших. В наиболее пострадавших районах побывала канцлер Ангела Меркель. Затоплены огромные территории в Бельгии и Нидерландах, под воду ушли улицы нескольких городов Австрии. С некоторыми областями нет ни транспортной, ни телефонной связи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вода уже отступает, но добраться до пострадавших районов еще очень трудно. Тракторы расчищают завалы: где-то дорогу смыло, а где-то снесло мосты. Глубина реки Ар в этих местах обычно сантиметров 30, но когда начались ливни, на деревню Шульд обрушилось цунами.

Судя по всему, этот дом стоял на пути потока первым, он полностью сложился. Каждая такая история - это чья-то разрушенная жизнь. Судя по всему, здесь жила семья с детьми - вокруг лежат детские учебники. Местные жители говорят, что во всем районе пропали около 1300 человек.

В списке жертв по всей стране - больше полутора сотен человек. О судьбе еще сотен ничего не известно - сейчас нигде нет связи, света. Местные жители настроены пессимистично.

"На восстановление уйдет много труда, не меньше 8-10 лет строительных работ. Вся инфраструктура пострадала: ни домов, ни магазинов, ни пекарни, ни рабочего цеха, ни продуктового магазина - все разрушено. Вода была очень высоко - 2-3 метра, унесла все с собой, у нас ничего не осталось", - говорят местные жители.

Внутри домов все перевернуто вверх дном, комнаты похожи на мусорные свалки, кое-где они до потолка набиты досками и сломанными деревьями. Михаэль ведет нас по гаражу, ноги утопают в грязи и иле. Железные двери вышибло водой, машина утонула, ее только что вытащили и отправили на свалку.

"Вода хлынула через дверь, сейчас здесь огромные кучи мусора. Внутри все выглядит просто ужасающе. Кухня и все помещения разрушены. Я сам не могу попасть внутрь. Для нас все это очень печально. Мы недавно сделали ремонт. Но сейчас на первом этаже все разрушено. Автомобиль вообще не подлежит ремонту", - вздыхает мужчина.

О том, насколько высоко была вода, можно судить по следам, которые остались под потолком. На трубе так и висит принесенная водой цапля. Соседям повезло чуть больше - дом стоит на несколько ступенек выше.

"Наводнение накрыло нас, все смыло. Это самая настоящая катастрофа. Но я верю, что нам удастся все отстроить заново. Я сам здесь живу с 2007 года, но я знаю людей, которые проживают здесь по 85 лет, и они не видели ничего подобного за всю свою жизнь", - говорит один из местных жителей.

Шесть домов в этой деревушке разрушены полностью, но и многие из тех, что устояли, тоже восстановлению не подлежат.

На фотографиях, конечно, - одно, но когда видишь все эти разрушения вживую, то масштаб впечатляет. Люди разбирают завалы. Делают это самостоятельно и вручную - своя техника уничтожена водой, бульдозеры перебрасывают из соседних районов.

"Мы были в шоковом состоянии. Наводнение началось очень внезапно, вода пришла буквально из ниоткуда. Мы занимаемся устранением завалов и расчисткой дорог. Помощь, помощь и еще раз помощь. Мы рады каждому, кто может приехать и оказать ее", - говорят местные жители.

Мощный циклон несколько суток висел над юго-восточной частью Бельгии, югом Нидерландов, затронул Люксембург, северные департаменты Франции и обширные территории в Германии: Северную Рейн-Вестфалию и Рейнланд-Пфальц. В этих краях, испещренных реками, наводнения не редкость, но таких разрушительных еще не бывало. В Арвейлере вода затопила дом инвалидов, 12 человек работники не успели спасти.

Власти опасаются, что восстановление районов едва ли завершится до осени, а уже в сентябре в Германии пройдут выборы, так что стихия может иметь далеко идущие политические последствия. Тем более что о надвигающейся катастрофе знали, но предотвратить ее не смогли.

"Мы, метеорологи, за три дня до наводнений по специальному каналу предупредили о смертельной опасности. Последовали комментарии, что мы наводим панику. Следовало выпустить предупреждение по радио, через полицейских, пожарных и сотрудников МЧС, которые объяснили бы людям, как следует себя вести в подобной экстремальной ситуации", - заявил Доминик Юнг, эксперт в области метеорологии и климата.

Крик, паника и ужас в глазах людей при виде мощных потоков воды, которые очень скоро перельют через край набережных и затопят все вокруг. Все до последнего ждали и надеялись, что обойдется. А когда улицы городков превратились в бурлящие реки, включать сирену и эвакуировать людей было уже поздно.

Бессилие спасателей, когда дом рушится на глазах, а в нем остаются люди. Добраться до них возможности нет - течение слишком сильное, сбивает с ног. Этому пожарному крупно повезло - его выловили сами жители.

Многие вынуждены были оставаться на крыше больше суток без еды, воды и связи с миром. Спасти не хватало рук и средств, технику просили у волонтеров. Вертолеты были задействованы на эвакуации пожилых людей из дома престарелых. В других районах на свой страх и риск их вытаскивали соседи, проламывая стены. Сами же спасали и домашних животных от верной гибели.

Из 6 станций аналога местного МЧС в 2017-м на все королевство осталось лишь две, тогда же сократили и финансирование пожарных частей.

На помощь людям в пострадавшие районы отправилась королевская чета.

Ущерб (не только экономический) может составить миллиарды евро, экологический только предстоит оценить. Во всех районах стоит едкий запах мазута, урожай уничтожен, специалисты предупреждают, что из-за разливов топлива сельскохозяйственные земли могут быть отправлены как минимум на несколько лет.