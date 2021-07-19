Во Франции могут вновь ввести комендантский час

Власти Франции не исключают, что в ближайшее время некоторые ограничения в отдельных регионах, в том числе комендантский час, будут возвращены из-за ухудшения санитарной ситуации в связи с увеличением темпов распространения коронавируса. Об этом в понедельник заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это возможно", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, президент страны Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения 12 июля указал, что правами введения карантинных ограничений будут обладать префекты французских регионов. "Меры должны соответствовать тяжести ситуации", - подчеркнул госсекретарь.

"Единственная возможность побороть эпидемию - это вакцинация", - напомнил он.

18 июля Минздрав республики сообщил, что за сутки во Франции было выявлено более 12 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Как указывают эксперты, этот показатель свидетельствует о новом всплеске эпидемии в стране.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. человек. По информации Минздрава республики, первую дозу вакцины получили более 36 млн человек.