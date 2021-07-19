В России предложили давать привившимся от COVID-19 дополнительные выходные

Сделавшим прививку от COVID-19 нужно предоставлять два дополнительных выходных - в день вакцинации и на следующий. С таким предложением выступила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Учитывая, что в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население, при этом тоже с тяжелым течением, необходимо все больше мотивировать и их на вакцинацию", - уточнила Кусайко. Она добавила, что этому смогут способствовать дополнительные выходные.

Кроме того, стоит побыть дома в случае, если после прививки пациент почувствует недомогание, заключила сенатор.