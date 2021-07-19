Число погибших из-за наводнения в Германии превысило 160

Официально подтвержденное число погибших из-за рекордного наводнения на западе Германии превысило 160 человек. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основная часть погибших приходится на федеральную землю Райнланд-Пфальц, пострадали и жители Северного Рейна - Вестфаллии. Ранее сообщалось о том, что пострадали около 670 человек, более тысячи все еще числятся пропавшими без вести.

После нескольких дней затопления уровень воды начал падать. В некоторых местах начаты восстановительные работы, отмечается, что государство выделит около 400 миллионов евро немедленной помощи на восстановление инфраструктуры. Повреждены десятки улиц, домов и мостов. Отмечается, что в некоторых частях страны вода уходит медленно, и угроза для жизни местных жителей там пока еще сохраняется.