Во Франции протестующие разгромили центры вакцинации от коронавируса

Во Франции протестующие против санитарных пропусков разгромили два центра вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти страны сообщили, что демонстранты затопили один из пунктов вакцинации на юго-востоке страны с помощью пожарных шлангов. Инцидент произошел 16 июля. Днем позже в деревне Уррюнь на юго-западе еще одна клиника была почти полностью разрушена в результате поджога.

17 июля более ста тысяч человек по всей Франции вышли на массовые акции против ужесточения антиковидного режима. Протестующие обвинили президента республики Эммануэля Макрона в "злоупотреблении властью" и "государственном перевороте" из-за новых ограничительных мер.