В Иране за сутки от коронавируса умерли более 200 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 213 человек.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 324.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразился еще 25 441 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 548 704, состояние 4 361 из них оценивается как тяжелое.