В Иране за сутки от коронавируса умерли более 200 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 213 человек.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 324.
За последние сутки коронавирусом в Иране заразился еще 25 441 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 3 548 704, состояние 4 361 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 152 653 человека, проведено более 25,1 миллиона тестов на COVID-19.
В целом в Иране граждане получили около 8,81 миллиона доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 6,52 миллиона, вторую - 2,29 миллиона человек.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре